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11:52, 27 января 2023Мир

Задержанный за нападение на посольство Азербайджана объяснился

Напавший на посольство Азербайджана заявил, что в дипмиссии удерживали его жену

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Задержанный за нападение на посольство Азербайджана в Тегеране объяснил свои действия якобы удерживаемой в дипмиссии женой. Об этом сообщает RT.

По словам мужчины, его жена уехала в азербайджанское посольство и не вернулась. Он рассказал, что неоднократно просил о встрече с послом, но получал отказ.

По данным МИД Азербайджана, 27 января неизвестный ворвался на пост охраны посольства и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства. Человек, подозреваемый в нападении, задержан. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.

Нападение неизвестного на посольство попало на видео. На кадрах видно, как в здание посольства ворвался вооруженный мужчина средних лет, вооруженный автоматом Калашникова. Практически сразу он открыл огонь и успел ранить двух человек. Также видно, как один из сотрудников посольства смог обезоружить нападавшего.

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Виктория Кондратьева
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