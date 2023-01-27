Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране попало на видео

Sputnik опубликовал видео нападения неизвестного на посольство Азербайджана в Тегеране

Нападение неизвестного на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране попало на видео. Его публикует «Sputnik Азербайджан».

На кадрах видно, как в здание посольства ворвался вооруженный мужчина средних лет, вооруженный автоматом Калашникова. Практически сразу он открыл огонь и успел ранить двух человек. Также видно, как один из сотрудников посольства смог обезоружить нападавшего.

По данным МИД Азербайджана, 27 января неизвестный ворвался на пост охраны посольства и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства.

Человек, подозреваемый в нападении, задержан. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.