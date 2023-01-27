Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:35, 27 января 2023Мир

Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране попало на видео

Sputnik опубликовал видео нападения неизвестного на посольство Азербайджана в Тегеране

Нападение неизвестного на посольство Азербайджана в столице Ирана Тегеране попало на видео. Его публикует «Sputnik Азербайджан».

На кадрах видно, как в здание посольства ворвался вооруженный мужчина средних лет, вооруженный автоматом Калашникова. Практически сразу он открыл огонь и успел ранить двух человек. Также видно, как один из сотрудников посольства смог обезоружить нападавшего.

По данным МИД Азербайджана, 27 января неизвестный ворвался на пост охраны посольства и начал стрелять из автомата Калашникова, ранив двоих охранников дипведомства.

Человек, подозреваемый в нападении, задержан. Азербайджанская сторона проводит срочное расследование.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков
37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров в Таиланд по одной причине
ФСБ пришла с масштабными обысками в здание ФТС из-за дела о коррупции
В Подмосковье начнут торговать обувью ушедшего из страны популярного бренда
Признанного антисемитом года Канье Уэста заметили в майке с логотипом бундесвера
Гиперзвуковой «Циркон» примут на вооружение в 2023 году
Видео со сравнением цен на продукты в США в 2020 и 2023 годах возмутило зрителей
Нападение на посольство Азербайджана в Тегеране попало на видео
Влюбленной в секс-партнера разведенной женщине дали совет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.