В ООН назвали неонацизм главной угрозой для ряда стран

Генсек ООН Гутерриш назвал неонацизм главной угрозой для «ряда стран»

Неонацизм можно назвать главной внутренней угрозой для некоторых стран, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

«Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными», — сказал он на церемонии Международного дня памяти жертв холокоста.

По словам Гутерриша, неонацисты «представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран». Также генсек отметил, что антисемитизм наблюдается повсеместно и «находится на рекордно высоком уровне», согласно опросам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о последствиях поддержки неонацизма.