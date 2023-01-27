Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:32, 27 января 2023Мир

В ООН назвали неонацизм главной угрозой для ряда стран

Генсек ООН Гутерриш назвал неонацизм главной угрозой для «ряда стран»

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Неонацизм можно назвать главной внутренней угрозой для некоторых стран, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Его цитирует РИА Новости.

«Движения неонацистов, сторонников превосходства белой расы с каждым днем становятся все более опасными», — сказал он на церемонии Международного дня памяти жертв холокоста.

По словам Гутерриша, неонацисты «представляют собой угрозу внутренней безопасности номер один в ряде стран». Также генсек отметил, что антисемитизм наблюдается повсеместно и «находится на рекордно высоком уровне», согласно опросам.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли о последствиях поддержки неонацизма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Российские десантники уничтожили группу украинских диверсантов
Британский генерал призвал НАТО передать любое оружие Украине
Сериал The Last of Us продлили на второй сезон
Белый дом не нашел доказательств поставок оружия США от талибов в Россию
Россиянина осудили на семь лет за избиение до смерти матери
Женщина украла десятки миллионов рублей, изменила внешность и исчезла на 25 лет
Бухгалтер российской коррекционной школы украла миллионы ради покупки иномарок
Предсказано будущее ипотечного рынка в России
На Украине сообщили о создании рот ударных беспилотников
Пассажир метро облил поезд с людьми из пожарного шланга и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.