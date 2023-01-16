Захарова предупредила главу МИД Британии о последствиях поддержки неонацизма

Захарова: главе МИД Британии Клеверли еще предстоит ответить за поддержку неонацизма

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли. Соответствующий пост она написала в своем Telegram-канале.

Она прокомментировала реакцию британского политика на введенные против него Москвой санкции и объяснила причину такого решения. «Это вам за антироссийский курс и персональные санкции», — написала она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также предупредила, что «за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит».

Ранее министерство иностранных дел России запретило въезд в страну британскому главе МИД Джеймсу Клеверли и начальнику Генштаба Патрику Сандерсу. Тогда в комментарии «Ленте.ру» Мария Захарова отметила, что в российский стоп-лист в общей сложности были внесены имена 36 британских чиновников, силовиков и журналистов. По ее словам, в МИД России не считают целесообразным публиковать полный список британских подданных, которым запрещен въезд на территорию России. Она пояснила, что руководство Великобритании и так понимает, о ком идет речь.