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09:37, 27 января 2023Спорт

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург» в матче НХЛ

Гол россиянина Александра Овечкина помог «Вашингтону» победить «Питтсбург» в матче НХЛ

Фото: Ron Chenoy-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» обыграл «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2. Одержать победу столичной команде помог российский нападающий Александр Овечкин, отметившийся заброшенной шайбой в основное время. Еще один отечественный хоккеист, Евгений Кузнецов, записал себе на счет результативную передачу и реализованный буллит.

Овечкин довел общее число заброшенных шайб до 812. Таким образом, он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки, занимающего первое место в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю, до 82 голов.

Овечкин выступает за «Кэпиталс» с 2005 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.

Дарья Коршунова
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