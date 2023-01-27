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17:06, 27 января 2023Спорт

ПСЖ заинтересовался футболистом «Зенита»

ПСЖ заинтересовался бразильским футболистом «Зенита» Малкомом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Парижский ПСЖ заинтересован в трансфере бразильского нападающего «Зенита» Малкома. Об этом сообщает L'Equipe.

Уточняется, что приоритетным вариантом для столичной команды является покупка атакующего игрока «Лиона» Райана Шерки, однако переговоры с ним идут тяжело. Вполне возможно, что ПСЖ вернется к этому вопросу летом.

Малком же может стать новичком парижан уже в зимнее трансферное окно. Помимо бразильца, в списке кандидатов на усиление у ПСЖ есть еще несколько атакующих футболистов.

Малком стал футболистом «Зенита» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне форвард провел 17 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллиона евро.

Алексей Гусев
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