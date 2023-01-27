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06:56, 27 января 2023Россия

В Госдуме предложили расширить льготу по земельному налогу

Депутат Власов предложил расширить льготу на земельный налог участникам боевых действий
СюжетЛьготы ветеранам боевых действий:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить льготу по земельному налогу для участников боевых действий и Героев России и СССР. Об этом он написал в письме главе Минтруда Антону Котякову, передает RT.

Парламентарий подчеркнул, что в России определены льготные категории граждан, для которых налоговая база при уплате земельного налога уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров участка.

По словам Власова, в категорию входят многодетные семьи, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны и иных боевых действий, инвалиды, в том числе инвалиды с детства, граждане, получающие пенсию по старости, а также Герои России и СССР.

Депутат подчеркнул, что при назначении льготы складывается ситуация, когда два гражданина, достигших пенсионного возраста, получают одинаковые меры поддержки при уплате налога. Однако один из них мог проработать всю жизнь по гражданской специальности, а другой, помимо этого, быть участником боевых действий, резюмировал Власов.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина разъяснила сообщения о подготовке поправок в закон о мобилизации. Она отметила, что Министерство обороны напрямую пока не ответило авторам законопроектов по предложенным изменениям.

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Юлия Мискевич
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