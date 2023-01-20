В Госдуме рассказали о работе над поправками в закон о мобилизации

Депутат Останина: предложения о поправках в закон о мобилизации сложили в один портфель

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в разговоре с «Лентой.ру» разъяснила сообщения о подготовке поправок в закон о мобилизации. Она отметила, что Министерство обороны напрямую пока не ответило авторам законопроектов по предложенным изменениям.

Ранее появилась информация, что в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» захотели внести поправку, согласно которой отсрочку от призыва предоставят отцам детей-инвалидов и тем, кто является единственными ребенком одиноких родителей-пенсионеров.

Министерство обороны напрямую никакого ответа ни одному из авторов законопроектов на сегодняшний день не дало Нина Останина депутат Госдумы

«Более того, все законопроекты Минобороны сложило в один портфель и направило их в правительство. И теперь мы ждем решения не по каждому законопроекту, а общую судьбу этого портфеля», — сообщила Останина.

Депутат отметила, что до Нового года председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов в личной беседе сообщил, что ее предложение по отсрочке для отцов с детьми-инвалидами было поддержано Минобороны. «Он с Министерством обороны на связи», — объяснила автор законопроекта.

Нас даже правительство в лице [заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса] Мантурова поддержало в увеличении возраста старшего ребенка с 16 до 18 лет. Но теперь все это попало в общую папку, поэтому мы ждем Нина Останина депутат Госдумы

Ранее российский президент Владимир Путин допустил появление в законодательстве отсрочки от срочной службы для одной категории россиян — работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства напомнил, что для такой категории граждан действовала отсрочка во время частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября и завершилась 28 октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, от мобилизации в стране освободили более 830 тысяч человек — часть из них работала на предприятиях ОПК и в других социально значимых государственных сферах.