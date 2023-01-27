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09:56, 27 января 2023Россия

В Госдуме назвали сроки растраты танков Leopard Украиной

Депутат Госдумы Чемерис заявила, что танков Leopard хватит Украине на два-три месяца
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Танков Leopard немецкого производства хватит Украине на два-три месяца. Об этом в беседе с Ura.ru заявила член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис.

Кроме того, депутат Госдумы усомнилась в том, что поставки немецких танков помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) в конфликте с Россией. По мнению Чемерис, при длительных военных операциях необходимы более объемные поставки вооружения.

При этом, добавила она, «очередные поставки танков будут лишать ресурсов и обескровливать уже саму германскую армию». Также Чемерис добавила, что несмотря на колебания немецкого канцлера Олафа Шольца о текущих и будущих поставках и исключение Берлином передачи Киеву боевых самолетов и отправки солдат, Германия стала полноценным участником конфликта на Украине.

«Факт остается фактом: отныне Берлин становится полноправным партнером киевского режима со всеми следующими за этим последствиями,» — заключила она.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц ответил Киеву на просьбы о поставках истребителей. По его словам, ФРГ не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

До этого представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил о решении немецких властей касательно передачи Украине танков Leopard 2. По его словам, Берлин одобрил этот шаг.

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Варвара Кошечкина
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