Мать Смольянинова отреагировала на слова Охлобыстина о домашнем насилии в семье

Мать Смольянинова назвала бредом сивой кобылы слова о том, что ее сын избивал жену

Мать актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) Мария назвала бредом сивой кобылы слова о том, что ее сын избивал жену, актрису Дарью Мельникову. Об этом сообщает KP.RU.

Женщина отреагировала на слова артиста Ивана Охлобыстина, который заявил, что в семье Смольянинова было домашнее насилие. «Я вообще ничего не комментирую, но избиений точно не было. Это бред сивой кобылы. То есть не сивой кобылы, а Ивана Охлобыстина. Почему он так сказал, я не знаю, спросите у него», — сказала Мария Смольянинова.

Она подчеркнула, что в хороших отношениях с бывшей женой сына. По ее словам, супруги расстались мирно.

При этом мать актера отметила, что у него иногда случались драки с журналистами. «Потому что он в принципе не любит журналистов. Не любит публиковать какую-то информацию о личной жизни. Хочет жить, как нормальные люди. Как мы, как вы. Как те, кто никак не под прицелом», — пояснила она.

Ранее Мельникова подверглась критике после публичных высказываний ее экс-супруга на тему военной спецоперации. За актрису заступился Охлобыстин, призвав остановить травлю. «Она ни при чем. Он ее сильно бил», — написал актер. Других подробностей он не привел.

