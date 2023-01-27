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04:55, 27 января 2023Мир

Раскрыта критическая проблема для танков Abrams на Украине

Newsweek: танки M1 Abrams станут большой проблемой для Украины из-за требований к топливу

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эксперты издания Newsweek предположили, что американские танки M1 Abrams, которые Вашингтон намерен поставить Киеву, станут критической проблемой для Украины из-за требований к топливу.

Из материала следует, что, несмотря на очевидные плюсы в виде огневой мощи и скорости, двигатели танков Abrams «жадно поглощают» топливо, поэтому их непрерывная заправка зависит от масштабной логистической цепочки.

Майор армии США в отставке и специалист по боевым действиям в городских условиях Джон Спенсер рассказал изданию, что на Украине есть большие проблемы с топливом, «даже если это обычный дизель». «Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки», — вспомнил он.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал о «множестве проблем» американских танков M1 Abrams. По мнению военного, главной проблемой этих танков является газотурбинный двигатель, который он назвал «катастрофой». «Как из-за расхода топлива, так и в силу наличия грязи, песка и прочего — этот двигатель предназначен для самолетов, для использования на высоте 15 тысяч футов, а не на земле», — подчеркнул он.

Марина Совина
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