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19:05, 27 января 2023Россия

Очевидцы сообщили о влетевшем в толпу автомобиле в Петербурге

Очевидцы сообщили, что водитель иномарки влетел в толпу на тротуаре в Петербурге

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В приморском районе Санкт-Петербурга водитель Renault влетел в толпу, находившуюся на тротуаре. Об этом сообщили очевидцы, слова которых приводит группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Уточняется, что инцидент произошел на углу улицы Уточкина и Комендантской площади около станции метро «Комендантский проспект». Иномарка вылетела на тротуар и сбила находившихся там людей.

Один из очевидцев написал в комментариях под постом, что в результате происшествия все остались живы. На место прибыл экипаж скорой помощи. Информация о пострадавших, а также обстоятельства и причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало.

Ранее в Москве на МКАДе около развязки с Киевским шоссе загорелась машина. В столичном департаменте по транспорту уточнили, что ЧП произошло на внутренней стороне 45-го километра кольцевой дороги. Движение в районе происшествия перекрыто.

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Никита Абрамов
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