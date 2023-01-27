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16:37, 27 января 2023Россия

На МКАДе перекрыли движение из-за загоревшегося автомобиля

В Москве на МКАДе около развязки с Киевским шоссе загорелся автомобиль, движение перекрыто

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве на МКАДе около развязки с Киевским шоссе загорелась машина, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В департаменте уточнили, что ЧП произошло на внутренней стороне 45-го километра кольцевой дороги. В районе происшествия движение на данный момент перекрыто.

На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, данных о пострадавших нет.

Накануне в Московской области на трассе М-11 «Нева» в районе Солнечногорска столкнулись 16 машин. Авария произошла на 57-м километре скоростной автодороги. Предварительно, пострадавших нет. Причина ДТП не уточняется.

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Никита Абрамов
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