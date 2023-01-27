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10:12, 27 января 2023Россия

В ДНР сообщили о зачистке окраин Угледара

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о зачистке дачного сектора на окраинах Угледара

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские военные ведут зачистку дачного сектора на окраинах Угледара. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Сейчас наши штурмовики ведут зачистку дачных районов на юге Угледара. Битва серьезная, противник кусается», — заявил Гагин.

Ранее стало известно о блокировке российскими войсками трассы Покровск — Угледар. Военные занимают позиции на подступах к городу, ведутся жестокие бои.

По словам командира батальона «Восток» ДНР Александра Ходаковского, Вооруженные силы Украины (ВСУ), обороняя Угледар, пытаются отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками.

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Алевтина Запольская
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