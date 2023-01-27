Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:46, 27 января 2023Мир

В Японии заявили о затягивании конфликта на Украине из-за поставок танков ВСУ

Японский депутат Судзуки заявил, что поставка танков Западом затянет конфликт на Украине

Фото: Rachael Allen / Canadian Armed Forces Photo / Reuters

Конфликт на Украине затянется из-за поставок танков Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое мнение выразил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки в своем интернет-блоге в социальной сети Ameblo.

Он напомнил, что Германия приняла решение передать Украине 14 боевых танков Leopard, а США поставит американские танки Abrams. «Одно можно сказать наверняка о западных поставках этого оружия, так это то, что война будет затяжной, а потери будут увеличиваться. Жертвами в основном являются дети, женщины и старики», — написал Судзуки.

По мнению японского депутата, раз украинский лидер Владимир Зеленский «не может воевать один», то логично предпринять попытки установить перемирие на Украине и в Донбассе. Судзуки считает, что настало время премьер-министру Японии Фумио Кисиде содействовать урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что Япония, в отличие от Запада, не поставляла оружие ВСУ, поэтому может выступить посредником в установлении мира между Россией и Украиной.

В качестве примера Судзуки напомнил о капитуляции Японии во время Второй мировой войны. По словам политика, если бы страна приняла решение полностью прекратить военные действия и подписать договор на полгода раньше, то не было бы «бомбардировок Токио, ни битвы за Окинаву, тем более ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки».

«Нет другого выхода, кроме как провести переговоры и заключить перемирие. Я хочу, чтобы Япония сыграла в этом свою роль», — заключил он.

В январе власти США и Германии объявили о решении отправить Киеву танки. Так, Вашингтон планирует передать 31 танк Abrams, а Берлин — 14 танков Leopard. Также сообщалось, что украинские официальные лица инициировали обсуждение плана, который предполагает передачу Киеву современных западных истребителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков
В России призвали судить западных политиков за саботаж «нормандского формата»
В США заявили о слабости Вашингтона в противостоянии с Москвой
Shell решила выйти из бизнесов в трех странах
Задержанный за нападение на посольство Азербайджана объяснился
37-летний многодетный отец погиб в ходе СВО
Россиянам посоветовали поторопиться с покупкой туров в Таиланд по одной причине
ФСБ пришла с масштабными обысками в здание ФТС из-за дела о коррупции
В Подмосковье начнут торговать обувью ушедшего из страны популярного бренда
Признанного антисемитом года Канье Уэста заметили в майке с логотипом бундесвера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.