В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины и на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья объявили тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях страны и на ряде подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры, передает РИА Новости.

Отмечается, что тревога звучит в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях Украины. Более того, по информации ресурса, звук сирены слышится и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожья и Херсона.

Ранее сообщалось, что 26 января на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в Одессе и Виннице.

