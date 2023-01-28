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09:12, 28 января 2023Путешествия

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины и на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожья объявили тревогу

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу в шести областях страны и на ряде подконтрольных Киеву частях Донецкой Народной республики (ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом следует из данных онлайн-карты украинского Минцифры, передает РИА Новости.

Отмечается, что тревога звучит в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской и Кировоградской областях Украины. Более того, по информации ресурса, звук сирены слышится и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожья и Херсона.

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Ранее сообщалось, что 26 января на всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Позже стало известно о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также в Одессе и Виннице.

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Фариза Бацазова
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