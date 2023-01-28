Премьер-министр Пашинян заявил, что в Армении захотели ввести службу в армии для женщин

В Армении захотели ввести в ближайшее время службу в армии для женщин на добровольной основе. Об этом этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян, текст его послания появился на сайте правительства.

Уточняется, что женщины будут идти на службу по желанию. Кроме того, речь идет про срочный контракт. Помимо этого, Пашинян выразил благодарность женщинам, проходящим службу в рядах армии Армении. «В то же время преклоняю колени перед родителями и родственниками наших солдат, офицеров, добровольцев, павших в бою при защите родины», — добавил он.

Премьер-министр также утверждает, что уже начат процесс замены трехмесячных учебных военных сборов на месячные или 25-дневные. «Мы принимаем меры по оснащению нашей армии современной техникой, стараемся максимально поощрять местных производителей», — сказал Пашинян.

В заключение премьер-министр поздравил всех военных, «от рядовых до офицеров и генералов», с Днем армии. «Передаю братский привет нашим братьям и сестрам, которые проводят этот день на боевых позициях, иногда заваленных несколькими метрами снега», — заявил он.

В октябре 2022 года о возможном призыве женщин на службу также высказались в России. В тот момент в Госдуму было направлено предложение сенатора Владимира Джабарова повысить длительность пребывания в армии срочников до нескольких лет. В ответ на это депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на российских женщин тоже должны распространить службу в армии.