Тарпищев назвал победу белоруски на Australian Open наследием советской школы

Тарпищев назвал победу белоруски Соболенко на Australian Open наследием советской школы

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу белорусской теннисистки Арины Соболенко в финале Australian Open. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Вообще школа белорусского тенниса сродни нашей. Это одна система. Во многом победа Соболенко — наследие советской школы», — заявил Тарпищев. Он добавил, что финальный матч турнира был очень достойным.

Тарпищев также вспомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко первым назвал Соболенко претенденткой на победу на турнире «Большого шлема». «Я тогда с ним согласился. И это сейчас случилось», — отметил Тарпищев.

В субботу, 28 января, Соболенко в финале Australian Open победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Ранее 24-летняя белорусская спортсменка выигрывала турниры «Большого шлема» только в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс она победила в 2019 году на US Open и в 2021 году на Australian Open.