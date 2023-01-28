В Минобороны рассказали, что средства ПВО сбили еще девять беспилотников Украины

Российские военные сбили еще девять беспилотников Украины. Об этом в субботу, 28 января, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, средства ПВО сбили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ вблизи Владимировки, Кременной в ЛНР, Никольского в ДНР, Табаевки в Харьковской области и Жеребянки в Запорожской области. Российские войска также перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» в районах Донецка и поселка Валерьяновка в ДНР.

Ранее российские войска также поразили три бригады ВСУ на краснолиманском направлении. В итоге было уничтожено более 50 украинских военных. Помимо этого, в районе Красноармейска российские истребители сбили МиГ-29 Вооруженных сил Украины.

Кроме того, авиация и артиллерия ВС России уничтожили до 25 украинских бойцов и гаубицу «Гвоздика». Об этом заявил официальный представитель Минобороны, докладывая информацию по купянскому направлению.

24 февраля было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.