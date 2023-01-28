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05:37, 28 января 2023Мир

Записные книжки Байдена изъяли после обыска в его доме

NBC: ФБР изъяло секретные записи президента США Байдена после обыска в его частном доме
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) изъяло записные книжки президента США Джо Байдена после проведения обыска в его частном доме. Об этом передает телеканал NBC, ссылаясь на осведомленный источник.

«Записные книжки были изъяты, потому что записи Байдена на некоторых страницах относятся к его официальной деятельности в качестве вице-президента (при президенте Бараке Обаме), включая подробности его дипломатических контактов..., и, возможно, содержат отсылки к секретной информации», — объясняется в публикации.

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Информатор NBC добавил, что записи от руки могут посчитать засекреченными данными из-за их конфиденциального характера. По его словам, у американского президента нашли «огромное» количество записных книжек, однако их точно число не названо.

В частном доме президента США Джо Байдена 22 января обнаружили еще шесть новых секретных документов после того, как 10 января в его аналитическом центре были найдены секретные бумаги времен его вице-президентства.

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Марина Совина
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