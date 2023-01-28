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17:47, 28 января 2023Россия

В Минобороны рассказали о пострадавших в Новоайдаре после обстрела ВСУ

Минобороны: при обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре 14 человек погибли и 24 пострадали

Фото: Vadim Ghirda / AP

При обстреле больницы в Новоайдаре 14 человек погибли и еще 24 пострадали. Об этом в субботу, 28 января, рассказало Минобороны России в своем Telegram-канале.

О том, что медицинское учреждение и еще шесть жилых домов были повреждены при ударе ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, стало известно ранее. Уточнялось также, что пострадало Новоайдарское территориальное медицинское объединение.

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ ранее в субботу, 28 января. Украинские военные обстреляли поселок четыре раза из РСЗО HIMARS.

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Варвара Кошечкина
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