В Минобороны рассказали о пострадавших в Новоайдаре после обстрела ВСУ

Минобороны: при обстреле ВСУ больницы в Новоайдаре 14 человек погибли и 24 пострадали

При обстреле больницы в Новоайдаре 14 человек погибли и еще 24 пострадали. Об этом в субботу, 28 января, рассказало Минобороны России в своем Telegram-канале.

О том, что медицинское учреждение и еще шесть жилых домов были повреждены при ударе ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, стало известно ранее. Уточнялось также, что пострадало Новоайдарское территориальное медицинское объединение.

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ ранее в субботу, 28 января. Украинские военные обстреляли поселок четыре раза из РСЗО HIMARS.