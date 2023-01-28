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14:31, 28 января 2023Россия

В ЛНР рассказали о повреждениях в Новоайдаре после обстрела ВСУ

В ЛНР сообщили о повреждении медицинского учреждения в Новоайдаре при ударе ВСУ из HIMARS
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Медицинское учреждение и еще шесть жилых домов были повреждены при ударе военных Украины из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. О таких последствиях обстрела в субботу, 28 января, сообщило представительство региона в СЦКК в своем Telegram.

В ЛНР сообщили об обстреле Новоайдара со стороны ВСУ ранее в субботу, 28 января. Украинские военные обстреляли поселок четыре раза из РСЗО HIMARS.

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Варвара Кошечкина
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