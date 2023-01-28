Белорусская теннисистка выиграла Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла Australian Open 2023 года

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала чемпионкой Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соболенко выиграла финальный матч против казахстанской спортсменки Елены Рыбакиной, которая до 2018 года выступала за Россию. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 28 минут.

Ранее 24-летняя Соболенко уже выигрывала турниры серии «Большого шлема» в парном разряде. В паре с бельгийкой Элисе Мертенс она победила в 2019 году на US Open и в 2021 году на Australian Open.

17 января Соболенко оценила запрет флагов России и Белоруссии на трибунах Australian Open-2023. «Если всем лучше от этого, то ладно. Я никак не могу повлиять на эту ситуацию. Что еще я могу сказать? Они так решили — хорошо, без флагов — ладно», — заявила она, подчеркнув, что теннис и спорт не имеют ничего общего с политикой.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации, в том числе на Australian Open, в нейтральном статусе. Спортсмены лишены флага и гимна.