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НХЛ - регулярный чемпионат
09:16, 28 января 2023Спорт

Российский голкипер установил два рекорда в НХЛ

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин установил два новых рекорда в НХЛ

Фото: Dennis Schneidler-USA TODAY Sports / Reuters

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил два новых рекорда в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт организации.

В игре против «Детройт Ред Уингс» россиянин четвертый раз в сезоне-2022/2023 совершил шатаут, отразив 23 броска. Таким образом, он вышел на первое место по проценту матчей без пропущенных шайб от общего числа встреч в сезоне (12,8). Никому не удавалось достигнуть таких высоких показателей с 1943 года, когда эту статистику начали вести в лиге.

Кроме того, Сорокин вышел на первое место в истории НХЛ по общему проценту отраженных бросков (93). Среди голкиперов, сыгравших в 50 и более матчах, у него наиболее высокий показатель.

5 сентября 27-летний Сорокин занял пятое место в рейтинге лучших голкиперов НХЛ. На первой строчке расположился двукратный обладатель Кубка Стэнли, российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. На втором месте остановился олимпийский чемпион Игорь Шестеркин, защищающий ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» в 2021 году. В составе сборной России он стал олимпийским чемпионом 2018 года.

Ксения Курашкина
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