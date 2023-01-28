Полянский обвинил США в соучастии в военном преступлении Украины в Новоайдаре

Полянский заявил, что США являются соучастником военного преступления Украины в Новоайдаре

США являются прямым соучастником военного преступления Украины, когда из-за обстрела больницы поселка Новоайдар в Луганской народной республике (ЛНР) погибли 14 мирных граждан. В этом в своем Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат указал, что удар по гражданскому объекту был нанесен поставленными Вашингтоном на Украину ракетами HIMARS. При этом, отметил он, обстрел больницы был согласован с США. «Это делает США прямым соучастником. Налогоплательщики США должны знать, как используются их деньги», — заявил Полянский.

Ранее 28 января в Минобороны России заявили, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, а 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.

Позднее в сети появились предполагаемые кадры последствий удара украинской армии по больнице. На них видно, как над медучреждением поднимается столб дома.