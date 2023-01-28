Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 29 января 2023Мир

Турция призвала граждан к бдительности в связи с антиисламскими акциями в Европе

МИД Турции призвал своих граждан проявлять осторожность из-за антиисламских акций в Европе

Фото: Meg Jerrard / Unsplash

Министерство иностранных дел Турции призвало граждан проявлять осторожность в связи с проведением антиисламских, ксенофобских и расистских демонстраций в некоторых странах Европы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства.

В министерстве подчеркнули, что за последнее время в Европе увеличилось количество антиисламских акций и пропагандистских выступлений против Турции со стороны групп, связанных с террористическими организациями. Отмечается, что происходящее демонстрирует тревожный уровень дискриминационных движений в европейских странах.

Турецкий МИД заявил о необходимости соблюдать бдительность при поездках в страны, где проходят подобные акции. «Советуем держаться подальше от районов, где демонстрации могут усилиться, вести себя спокойно перед лицом возможных ксенофобских и расистских преследований и нападений», — сказано в заявлении.

Помимо этого, внешнеполитическое ведомство порекомендовало следить за сообщениями местных СМИ и дополнительными предупреждениями со стороны министерства, посольств и служб безопасности соответствующих стран. Уточняется, что в случае необходимости граждане Турции могут обращаться в консульский информационный центр министерства страны.

В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Турецкий лидер прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Кадыров высмеял угрозу ракетного удара по Чечне
Зеленский заявил об острой нужде в ракетах ATACMS
Москвичи вспомнили прообраз современного автобуса
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Беспилотные такси помешали полиции и пожарным
Турция призвала граждан к бдительности в связи с антиисламскими акциями в Европе
В Совфеде оценили итоги президентских выборов в Чехии
На внутренней стороне МКАД загорелся автомобиль
Зеленский ввел санкции против российских железнодорожных перевозчиков
В Хорватии задержали подозреваемых в угоне подсанкционной яхты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.