Баку обвинил Иран в игнорировании просьб усилить меры безопасности у посольства

МИД Азербайджана: Иран игнорировал просьбы Баку усилить меры безопасности у посольства

Азербайджан неоднократно требовал от Ирана усилить меры обеспечения безопасности своего посольства в Тегеране, однако эти призывы были проигнорированы. Такое заявление сделал заместитель главы азербайджанского МИД Халаф Халафов. Его цитирует ТАСС.

По его словам, Баку доводил до иранской стороны сведения об угрозах в отношении дипломатических представительств Азербайджана. Дипломат указал, что произошедший в Тегеране инцидент показывает, что Иран проигнорировал эти обращения.

27 января неизвестный напал на посольство Азербайджана в Тегеране. Мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.

Ранее стало известно, что в Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране. Этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, а также члены семей азербайджанских дипломатов. Данные о количестве эвакуированных граждан Азербайджана неизвестны. При этом сообщается, что иранские власти несколько часов не давали экипажу разрешения на взлет.