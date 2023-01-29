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21:20, 29 января 2023Мир

В Баку прибыл самолет с эвакуированными дипломатами из Ирана

В Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране

Фото: Global Look Press

В Баку прибыл самолет с эвакуированными работниками посольства Азербайджана в Иране. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, этим же рейсом были доставлены тело начальника службы безопасности посольства Орхана Аскерова, который погиб при вооруженном нападении на диппредставительство, а также члены семей азербайджанских дипломатов. Данные о количестве эвакуированных граждан Азербайджана неизвестно.

Азербайджанские СМИ отмечают, что иранские власти несколько часов не давали экипажу разрешения на взлет несмотря на то, что эвакуационный борт «Азербайджанских авиалиний» был полностью готов к вылету в Баку еще днем. Самолет вылетел из Тегерана в Баку в 20:30 по местному времени (20:00 по московскому времени).

26 января стало известно о нападении на посольство Азербайджана в Тегеране. Неизвестный мужчина ворвался на пост охраны диппредставительства и открыл огонь из автомата Калашникова. В результате один охранник погиб, еще один получил ранения. Нападавший задержан.

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Юлия Мискевич
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