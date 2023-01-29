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20:09, 29 января 2023Мир

В Вашингтоне обеспокоились поставками иранских БПЛА в Россию

Госсекретарь США Блинкен заявил об обеспокоенности Вашингтона поставками БПЛА Ирана в РФ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Вашингтон обеспокоен поставками иранских боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Иран поддерживает Россию в войне с Украиной и предоставляет ей беспилотники и другое оружие», — сказал госсекретарь, посетивший с официальным визитом Каир. По его словам, в Белом доме встревожены военным сотрудничеством двух стран.

Ранее стало известно об обмене западного оружия на беспилотники между Россией и Ираном. Как сообщает Sky News, Россия тайно переправила Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное оружие Британии и США в обмен на десятки беспилотников для их использования в ходе спецоперации на Украине.

До этого посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана БПЛА Москве.

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Глеб Бажуткин
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