В Вашингтоне обеспокоились поставками иранских БПЛА в Россию

Госсекретарь США Блинкен заявил об обеспокоенности Вашингтона поставками БПЛА Ирана в РФ

Вашингтон обеспокоен поставками иранских боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Иран поддерживает Россию в войне с Украиной и предоставляет ей беспилотники и другое оружие», — сказал госсекретарь, посетивший с официальным визитом Каир. По его словам, в Белом доме встревожены военным сотрудничеством двух стран.

Ранее стало известно об обмене западного оружия на беспилотники между Россией и Ираном. Как сообщает Sky News, Россия тайно переправила Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное оружие Британии и США в обмен на десятки беспилотников для их использования в ходе спецоперации на Украине.

До этого посольство США в Москве сообщило о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок Тегерана БПЛА Москве.