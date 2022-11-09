Стало известно об обмене западного оружия на беспилотники между Россией и Ираном

Sky News: Россия передала Ирану ракеты Javelin, NLAW и Stinger в обмен на беспилотники

Россия тайно переправила Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное оружие Британии и США в обмен на десятки беспилотников для их использования в ходе спецоперации на Украине. Об обмене пишет Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Изданию стало известно, что российский военный самолет перевез деньги и три модели боеприпасов: противотанковые ракеты NLAW и Javelin, а также зенитную ракету Stinger — эти ракеты были частью военной помощи Запада Украине. Рейс был совершен 20 августа, борт приземлился в аэропорту Тегерана.

Иран, в свою очередь, поставил России более 160 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 100 беспилотников Shahed-136, которые уже были сбиты над территорией Украины. Помимо этого, по данным Sky News, в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по новой партии беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

Источник предположил, что боеприпасы могут быть переданы иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Там будут изучать западные технологии и разрабатывать собственные аналоги для их потенциального использования в вооруженных конфликтах в будущем.

5 ноября глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вбросом сообщения о поставках Москве иранских беспилотников, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя называл подобную информацию фейком. Ранее сообщалось, что осенью Иран начал массово завозить в Россию неизвестные грузы.

