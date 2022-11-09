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10:15, 9 ноября 2022Мир

Стало известно об обмене западного оружия на беспилотники между Россией и Ираном

Sky News: Россия передала Ирану ракеты Javelin, NLAW и Stinger в обмен на беспилотники

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия тайно переправила Ирану 140 миллионов евро наличными и захваченное оружие Британии и США в обмен на десятки беспилотников для их использования в ходе спецоперации на Украине. Об обмене пишет Sky News со ссылкой на источник в службе безопасности.

Изданию стало известно, что российский военный самолет перевез деньги и три модели боеприпасов: противотанковые ракеты NLAW и Javelin, а также зенитную ракету Stinger — эти ракеты были частью военной помощи Запада Украине. Рейс был совершен 20 августа, борт приземлился в аэропорту Тегерана.

Иран, в свою очередь, поставил России более 160 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в том числе 100 беспилотников Shahed-136, которые уже были сбиты над территорией Украины. Помимо этого, по данным Sky News, в последние несколько дней между Тегераном и Москвой была согласована еще одна сделка по новой партии беспилотников на сумму 200 миллионов евро.

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Источник предположил, что боеприпасы могут быть переданы иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Там будут изучать западные технологии и разрабатывать собственные аналоги для их потенциального использования в вооруженных конфликтах в будущем.

5 ноября глава иранского МИД Хоссейн Амирабдоллахиан признал, что Иран действительно передал России партию беспилотников, однако сделал это до начала спецоперации на Украине. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл вбросом сообщения о поставках Москве иранских беспилотников, а постоянный представитель России при ООН Василий Небензя называл подобную информацию фейком. Ранее сообщалось, что осенью Иран начал массово завозить в Россию неизвестные грузы.

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Варвара Кошечкина
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