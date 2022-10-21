Постпред РФ при ООН Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских БПЛА

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников. Его слова передает РИА Новости.

Небензя призвал членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата не участвовать в расследовании по заявлению о якобы нарушении резолюции 2231, которая запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без одобрения СБ ООН.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136. Кроме того, два высокопоставленных иранских чиновника и два дипломата сообщили агентству Reuters, что Иран пообещал поставлять России баллистические ракеты класса «земля-земля» и беспилотники.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данные о якобы использовании Россией иранских БПЛА являются притянутыми за уши. По ее словам, подобные заявления используются для давления на Тегеран.