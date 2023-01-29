Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины

The Economist: немецкие военнослужащие испытывают дефицит медикаментов из-за Украины

Немецкая армия столкнулась с дефицитом необходимых медикаментов из-за оказываемой Берлином помощи Украине. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что нынешнее положение Бундесвера является самым тяжелым за всю историю. «Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь», — говорится в публикации. Издание также напомнило об обещанных год назад реформах, которые не начались до сих пор.

Ранее Германии предсказали ухудшение экономической ситуации из-за поставок Киеву танков Leopard. Отмечалось, что подобное решение приведет к потере России в качестве одного из важнейших бизнес-партнеров, поскольку Москва больше не сможет доверять Берлину.