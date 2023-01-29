Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:59, 29 января 2023Интернет и СМИ

Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины

The Economist: немецкие военнослужащие испытывают дефицит медикаментов из-за Украины

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая армия столкнулась с дефицитом необходимых медикаментов из-за оказываемой Берлином помощи Украине. Об этом пишет издание The Economist.

Отмечается, что нынешнее положение Бундесвера является самым тяжелым за всю историю. «Запасов оружия и снарядов ему хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь», — говорится в публикации. Издание также напомнило об обещанных год назад реформах, которые не начались до сих пор.

Ранее Германии предсказали ухудшение экономической ситуации из-за поставок Киеву танков Leopard. Отмечалось, что подобное решение приведет к потере России в качестве одного из важнейших бизнес-партнеров, поскольку Москва больше не сможет доверять Берлину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о взятии села Благодатное
Бетербиев защитил три чемпионских титула
Названы имеющие право на пенсию в 2023 году категории россиян
В Иране сообщили об атаке беспилотников на завод боеприпасов
Немецкие военные столкнулись с дефицитом медикаментов из-за Украины
Военный аналитик рассказал о прибытии на Украину наемников из 50 стран
Россияне вспомнили любимые дворовые игры детства
В Афганистане запретили вузам допускать девушек до вступительных экзаменов
Президенты Чехии и Словакии захотели посетить Украину
Пушков прокомментировал высказывание Бербок о войне против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.