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02:53, 29 января 2023Мир

В США заявили о дискуссии в Пентагоне о передаче Украине истребителей

Politico: в Пентагоне набирают обороты попытки отправить Киеву истребители F-16

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ali Stewart / Reuters

Группа военных чиновников пытается подтолкнуть Пентагон к одобрению поставок Вооруженными силам Украины (ВСУ) истребителей F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Министерстве обороны США, знакомых с дискуссией.

По их словам, кампания внутри ведомства по отправке Киеву истребителей набирает обороты. «Я не думаю, что мы против», — заявил высокопоставленный чиновник. В то же время собеседник издания подчеркнул, что окончательного решения по данному вопросу еще не принято.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американских F-16, появилась 28 января. Отмечалось, что Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

Позднее представитель командования ВСУ Юрий Игнат назвал ошибкой перевода требование получить от Запада 24 истребителя. По его словам, никаких заявлений не было. При этом он подчеркнул, что Украине «не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи».

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Марина Совина
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