На Украине объяснили требование получить от Запада 24 истребителя

На Украине назвали ошибкой перевода требование получить от Запада 24 истребителя

Украина объяснила требование получить от Запада 24 самолета-истребителя F-16. Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

Эту просьбу назвали «ошибкой перевода». Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что журналисты неправильно перевели его комментарий испанскому изданию El Pais.

«Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное», — сказал Игнат.

Как сообщает Telegram-канал агентства «Страна», спикер считает, что Украине нужно не 24, а 180 истребителей.

«Нам не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины», — заключил он.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась ранее в субботу. Отмечалось, что Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.