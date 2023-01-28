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19:11, 28 января 2023Бывший СССР

На Украине объяснили требование получить от Запада 24 истребителя

На Украине назвали ошибкой перевода требование получить от Запада 24 истребителя

Фото: Shutterstock

Украина объяснила требование получить от Запада 24 самолета-истребителя F-16. Об этом сообщает украинское агентство «УНИАН».

Эту просьбу назвали «ошибкой перевода». Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что журналисты неправильно перевели его комментарий испанскому изданию El Pais.

«Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное», — сказал Игнат.

Как сообщает Telegram-канал агентства «Страна», спикер считает, что Украине нужно не 24, а 180 истребителей.

«Нам не 24 самолета нужны, а по меньшей мере пять бригад полноценных, а в каждой бригаде по три эскадрильи. Это будет то количество самолетов, которое действительно сможет обеспечить охрану воздушного пространства вместе с ПВО для Украины», — заключил он.

Информация о том, что Украина намерена получить от Запада американские F-16, появилась ранее в субботу. Отмечалось, что Киевом рассматриваются и другие варианты — например, шведские самолеты Gripen и французские Rafale.

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Евгений Шульгин
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