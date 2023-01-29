Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье

Рогов: ВС РФ взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — сказал он. По мнению Рогова, это «достаточно большие успехи».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек убитыми и ранеными во время боев возле населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении полусотни бойцов ВСУ группировкой «Западная».