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18:51, 29 января 2023Россия

Российские войска взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожье

Рогов: ВС РФ взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия-1».

«Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль», — сказал он. По мнению Рогова, это «достаточно большие успехи».

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек убитыми и ранеными во время боев возле населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении полусотни бойцов ВСУ группировкой «Западная».

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Глеб Бажуткин
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