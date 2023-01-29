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11:58, 29 января 2023Мир

Посольство России прокомментировали удары Израиля по Ирану

Посольство России: при ударах израильских беспилотников по Ирану россияне не пострадали
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Shutterstock

Посольство России в Иране дало официальный комментарий в связи с недавними ударами беспилотных летательных средств (БПЛА) по Ирану, частично перехваченных системами противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии России.

«Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены», — заявили представители российского дипведомства, добавив, что ориентируются на официальную информацию Минобороны Ирана.

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В посольстве подчеркнули, что «все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», а информации о пострадавших среди россиян не поступало.

Израиль начал проведение военной специальной операции в Иране в ночь на 29 января, нанеся удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде.

До этого израильский президент Ицхак Герцог призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана. Герцог назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».

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Глеб Бажуткин
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