Посольство России прокомментировали удары Израиля по Ирану
Посольство России в Иране дало официальный комментарий в связи с недавними ударами беспилотных летательных средств (БПЛА) по Ирану, частично перехваченных системами противовоздушной обороны (ПВО) страны. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии России.
«Серьезных повреждений, равно как и человеческих жертв нет. В результате работы системы ПВО один БПЛА был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены», — заявили представители российского дипведомства, добавив, что ориентируются на официальную информацию Минобороны Ирана.
В посольстве подчеркнули, что «все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», а информации о пострадавших среди россиян не поступало.
Израиль начал проведение военной специальной операции в Иране в ночь на 29 января, нанеся удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде.
До этого израильский президент Ицхак Герцог призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана. Герцог назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».