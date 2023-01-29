Стало известно о начале военной операции Израиля в Иране

Арабское издание Al Arabia: Израиль начал военную операцию в Иране ночью 29 января

Израиль начал проведение военной специальной операции в Иране в ночь на 29 января. Об этом сообщает арабское издание Al Arabia со ссылкой на свои источники в израильских СМИ.

«Израильские СМИ сообщили об операции внутри Ирана, связывая ее сроки с визитом главы ЦРУ в Тель-Авив», — говорится в сообщении. Однако израильские власти официально не подтверждали информацию о начале вооруженных действий против Ирана.

В публикации также уточняется, Израиль нанес удары по иранскому заводу дронов в Тебризе, военному предприятию в Исфахане и по складу боеприпасов в Малларде. Других подробностей издание не приводит.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог призвал Евросоюз бороться с силами тьмы в лице Ирана. Герцог назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».

