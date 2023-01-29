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00:35, 29 января 2023Мир

Глава военного комитета НАТО заявил о готовности к прямой конфронтации с Россией

Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с РФ
Роб Бауэр

Роб Бауэр. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией, в ходе интервью португальскому телеканалу RTP.

Отвечая на соответствующий вопрос, Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. При этом он признал, что альянс утратил монополию на военную инициативу, и на данный момент его приоритетом является перевооружение.

По мнению лейтенант-адмирала, стратегические цели России выходят за пределы Украины. «Речь идет о возвращении к старому Советскому Союзу», — пояснил он.

Ранее в январе Бауэр заявил, что странам альянса нужно извлечь урок из российской спецоперации. Тогда он описал конфликт на Украине как вариант окопной Первой мировой войны с применением ударных беспилотников.

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Марина Совина
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