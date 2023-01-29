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07:15, 29 января 2023Мир

Южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу рядом с границей с КНДР

Yonhap: южнокорейский солдат по ошибке открыл стрельбу из пулемета около границы с КНДР

Фото: Lee Jae-Won / Reuters

Южнокорейский солдат в субботу по ошибке устроил стрельбу из пулемета во время тренировки недалеко от границы с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных чиновников.

Инцидент произошел в субботу, 28 января, около 18:27 по местному времени. Уточняется, что Сеул незамедлительно проинформировал Пхеньян о том, что стрельба не была преднамеренной. По данным агентства, все четыре пули попали на южнокорейскую сторону военной демаркационной линии. О каком-либо ущербе не сообщается.

В настоящее время ведется расследование точных обстоятельств произошедшего.

В 2020 году в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи произошла стрельба. Тогда КНДР первой открыла огонь. После этого военные Южной Кореи сделали предупредительные выстрелы.

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Ксения Назарова
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