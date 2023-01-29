Эрдоган пообещал «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Эрдоган: Турция может принять шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, при необходимости Анкара может «послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. «Швеция будет шокирована, когда это произойдет», — пообещал Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.

В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.