Эрдоган пообещал «шокирующее» Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Эрдоган: Турция может принять шокирующее Швецию решение по членству Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое «шокирует» Швецию. Об этом сообщает ТАСС.
По словам турецкого лидера, при необходимости Анкара может «послать иной месседж касательно Финляндии, если она не повторит тех же ошибок», как Швеция с инцидентами с сожжением Корана. «Швеция будет шокирована, когда это произойдет», — пообещал Эрдоган в эфире телеканала ТРТ.
В январе в Стокгольме прошли две антиисламские акции — сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.