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18:27, 30 января 2023Россия

13-летняя школьница упала с 17 этажа жилой высотки в российском городе

В Набережных Челнах 13-летняя девочка упала с 17 этажа жилого дома и погибла

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

Тело 13-летней девочки нашли под окнами высотки в Набережных Челнах. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, 29 января школьница пришла к своему родственнику, проживающему в этом доме. Предварительно, его не было в квартире, поэтому девочка решила подождать на 17 этаже. Причина, по которой погибшая выпала из здания, не уточняется.

Как сообщил источник «КП-Казань», по факту смерти подростка будет проведена доследственная проверка.

С начала января в России произошло уже несколько смертельных случаев падения школьников с высоты. 23 января 16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами жилого дома в Екатеринбурге. Предварительно, она могла выпасть из окна многоэтажки. За несколько дней до этого мальчик и девочка подросткового возраста погибли в Москве. Их тела нашли под окнами 22-этажной высотки на юго-западе столицы

Кроме того, 17 января в Гатчине Ленинградской области 14-летняя девочка снимала видео для Telegram и погибла в результате падения с шестого этажа. Во время записи она сидела на подоконнике, курила вейп и слушала музыку. В какой-то момент школьница сорвалась вниз и разбилась.

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Константин Лысяков
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