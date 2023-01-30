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08:33, 30 января 2023Мир

МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Замглавы МИД Рябков заявил, что США балансируют на грани прямого столкновения с Россией

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Соединенных Штатов действиями, направленными на решение «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией. О возможности конфликта высказался РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков обвинил НАТО в «зомбировании» стран. По его словам, России от Запада ничего не нужно. «Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил он.

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Юлия Мискевич
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