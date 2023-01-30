МИД России высказался о возможности прямого столкновения России с США

Замглавы МИД Рябков заявил, что США балансируют на грани прямого столкновения с Россией

Власти Соединенных Штатов действиями, направленными на решение «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией. О возможности конфликта высказался РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее Сергей Рябков обвинил НАТО в «зомбировании» стран. По его словам, России от Запада ничего не нужно. «Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны», — заявил он.