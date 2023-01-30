Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:45, 30 января 2023Из жизни

Женщина приехала домой и обнаружила принимавшего ванну в одежде незнакомца

SF Gate: мужчина в США забрался в дом к незнакомой женщине и принял ванну в одежде

Фото: VDB Photos / Shutterstock

Жительница города Сиэтл, штат Вашингтон, США, обнаружила в собственном доме незнакомца, который принимал ванну в одежде. Об этом сообщает SF Gate.

Американка приехала домой и увидела, что одно из окон выбито. Не заходя внутрь, женщина вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы нарушитель вышел на улицу. Никакого ответа не последовало, и полицейские решили обыскать дом. Они обнаружили забравшегося в дом мужчину в ванной.

«Мужчина был одет в мокрую насквозь одежду, а ванна была наполнена водой», — сообщили в полиции.

Материалы по теме:
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин» Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
«Это опасно, это красиво, это чистый адреналин»Три бездельника мечтали о красивой жизни и ограбили музей. Что делать дальше, они не знали
13 декабря 2019
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020

27-летний нарушитель был арестован за кражу. Он отказался объяснить полиции, почему решил принять ванну в доме потерпевшей и почему перед этим не стал раздеваться.

Ранее сообщалось, что семья из пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, вернулась из отпуска и обнаружила, что во время их отсутствия в принадлежащем им доме поселилась незнакомка. Незваная гостья сидела на диване и смотрела телевизор в одежде, принадлежавшей хозяйке дома.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В Берлине поддержали отказ Шольца от поставок истребителей Киеву
Стало известно о причинах смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Россиян предупредили о ведущей к оформлению кредита мошеннической схеме
Прославившаяся любовью к уборке Мари Кондо устала убираться дома
Женщина приехала домой и обнаружила принимавшего ванну в одежде незнакомца
Российская пенсионерка рассказала о торговле героином из-за долгов по коммуналке
В Европе заявили о серьезных трудностях из-за дешевого украинского зерна
Стоматолог призвал пить кофе через трубочку
Иран потребовал от Киева ответить за слова Подоляка
Российская ипотека подешевела
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.