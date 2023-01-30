Женщина приехала домой и обнаружила принимавшего ванну в одежде незнакомца

SF Gate: мужчина в США забрался в дом к незнакомой женщине и принял ванну в одежде

Жительница города Сиэтл, штат Вашингтон, США, обнаружила в собственном доме незнакомца, который принимал ванну в одежде. Об этом сообщает SF Gate.

Американка приехала домой и увидела, что одно из окон выбито. Не заходя внутрь, женщина вызвала полицию. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов потребовали, чтобы нарушитель вышел на улицу. Никакого ответа не последовало, и полицейские решили обыскать дом. Они обнаружили забравшегося в дом мужчину в ванной.

«Мужчина был одет в мокрую насквозь одежду, а ванна была наполнена водой», — сообщили в полиции.

27-летний нарушитель был арестован за кражу. Он отказался объяснить полиции, почему решил принять ванну в доме потерпевшей и почему перед этим не стал раздеваться.

Ранее сообщалось, что семья из пригорода австралийского Сиднея, штат Новый Южный Уэльс, вернулась из отпуска и обнаружила, что во время их отсутствия в принадлежащем им доме поселилась незнакомка. Незваная гостья сидела на диване и смотрела телевизор в одежде, принадлежавшей хозяйке дома.