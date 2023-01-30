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17:22, 30 января 2023Культура

Беременная супруга Прилучного вышла на сцену театра вместе с актером

Беременная супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян вышла на сцену театра вместе с актером

Беременная супруга российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян вышла на сцену театра вместе с артистом. Видео с постановки опубликовало издание Super.ru.

Пара исполнила главные роли в новом спектакле «Взрослые игры», который прошел в Череповце. На кадрах видно округлившийся живот Брутян.

О том, что Прилучный и Брутян станут родителями, стало известно в начале декабря прошлого года. Издание Starhit отмечало, что артист и его вторая жена уже несколько раз посещали акушера-гинеколога в подмосковном клиническом госпитале Лапино.

«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил», — сообщал источник в медучреждении.

Сама пара никак не комментировала беременность актрисы. У Прилучного уже есть двое детей от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян будущий ребенок станет первым.

Ранее стало известно, что у 41-летней американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон родился первенец.

Анастасия Астахова
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