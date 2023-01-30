Беременная супруга Прилучного вышла на сцену театра вместе с актером
Беременная супруга российского актера Павла Прилучного Зепюр Брутян вышла на сцену театра вместе с артистом. Видео с постановки опубликовало издание Super.ru.
Пара исполнила главные роли в новом спектакле «Взрослые игры», который прошел в Череповце. На кадрах видно округлившийся живот Брутян.
О том, что Прилучный и Брутян станут родителями, стало известно в начале декабря прошлого года. Издание Starhit отмечало, что артист и его вторая жена уже несколько раз посещали акушера-гинеколога в подмосковном клиническом госпитале Лапино.
«Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает. Пол ребенка пока не узнавали, в целом беременность у актрисы протекает легко, поэтому и перелеты ей доктор позволил», — сообщал источник в медучреждении.
Сама пара никак не комментировала беременность актрисы. У Прилучного уже есть двое детей от бывшей супруги российской актрисы Агаты Муцениеце. Для Брутян будущий ребенок станет первым.
Ранее стало известно, что у 41-летней американской актрисы и певицы Пэрис Хилтон родился первенец.