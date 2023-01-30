Шансы Украины вступить в ЕС через два года оценили

Политолог Топорнин усомнился во вступлении Украины в ЕС через два года

Шансы Украины вступить в Европейский союз (ЕС) через два года крайне малы из-за сложной процедуры одобрения, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему такой срок назвал премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

«Это заявление Шмыгаля больше носит рекламный характер, чтобы поддержать тонус в украинском обществе и среди тех граждан, которые стремятся побыстрее оказаться в Евросоюзе. Под ним нет никакой функциональной базы», — считает он.

Чтобы стать членом Евросоюза, страна должна привести свое законодательство в соответствие со стандартами объединения, а также получить одобрение входящих в него стран. Топорнин напомнил, что некоторые государства тратят на это десятилетия.

«При вступлении страны в ЕС она должна пройти достаточно большой путь согласования различных позиций и стандартов, которыми страна должна обладать. Открываются так называемые переговорные книги, они ведутся примерно по 35 пунктам, там практически все аспекты жизни общества — от социально-экономических стандартов до экологических, гуманитарных, финансовых», — отметил политолог.

Практически все срезы общества подвергаются мониторингу, страна получает дорожную карту с тем, что нужно сделать, чтобы соответствовать этим стандартам. Это непростая работа, на это уходят годы Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО

В интервью изданию Politico украинский премьер заявил, что его страна намерена стать частью ЕС через два года. «У нас очень амбициозный план присоединиться к Европейскому союзу в течение следующих двух лет. Поэтому мы ожидаем, что в этом году, в 2023 году, у нас уже может быть эта предварительная стадия переговоров», — сказал он.

Саммит Украина — ЕС, где будет решаться судьба вступления страны в объединение, намечен на начало февраля. Киев получил статус кандидата на вступление в Евросоюз 23 июня 2022 года. Заявка на присоединение была отправлена президентом страны Владимиром Зеленским 28 февраля 2022 года.