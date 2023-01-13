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19:21, 13 января 2023Бывший СССР

Еврокомиссия посетит Киев и обсудит вступление Украины в ЕС

Фон дер Ляйен: коллегия ЕК посетит Киев в феврале, чтобы обсудить вступление Украины в ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, чтобы обсудить процесс подготовки Украины к вступлению в Евросоюз, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Цитату приводит «Коммерсантъ».

«Коллегия Еврокомиссии посетит Киев в начале февраля, мы сможем обсудить на этой встрече с украинским правительством все досье, связанные с подготовкой к вступлению в ЕС», — заявила она.

Ранее в Брюсселе поддержали реформу Высшего совета юстиции Украины и понадеялись «на продолжение этой позитивной тенденции». Это поможет стране вступить в ЕС, полагают в объединении. При этом Брюссель продолжит следить за согласованием реформы Конституционного суда Украины.

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Алевтина Запольская
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