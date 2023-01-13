Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:20, 13 января 2023Мир

Брюссель дал рекомендации Украине для вступления в ЕС

Брюссель порекомендовал Украине скорректировать законодательство для вступления в ЕС

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Брюссель приветствовал усилия Киева по укреплению верховенства закона и порекомендовал Украине скорректировать законодательство для вступления в ЕС. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте блока.

«Недавнее назначение восьми новых членов Высшего совета юстиции Конгрессом судей позволяет этому ключевому органу судебного управления возобновить свою работу. ЕС решительно поддержал реформу Высшего совета юстиции Украины и надеется на продолжение этой позитивной тенденции», — сказано в публикации.

Отмечается, что Брюссель продолжит следить за согласованием реформы Конституционного суда Украины, чтобы гарантировать, что этот процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Ранее Politico назвало ошибку президента Украины Владимира Зеленского в области проведения судебной реформы. В декабре Верховная Рада приняла закон о реформе Конституционного суда, согласно которой предусмотрено создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. В статье указали, что такая инициатива стала большим шагом назад в области реформ.

В материале говорится, что при введении этого закона станет возможным политическое вмешательство при назначении судей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны СВО
Названы причины неприятного запаха изо рта
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
Минобороны Белоруссии опровергло запрет на выезд для некоторых военнообязанных
Минпросвещения утвердило порядок издания школьных учебников
В США рассказали о раскрытии обмана Киева
Нурмагомедов рассказал о цели на жизнь
Пропустивших вооруженную россиянку в детсад охранников осудили на два года
В России подешевело строительство жилья
Еврокомиссия посетит Киев и обсудит вступление Украины в ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.