Брюссель дал рекомендации Украине для вступления в ЕС

Брюссель порекомендовал Украине скорректировать законодательство для вступления в ЕС

Брюссель приветствовал усилия Киева по укреплению верховенства закона и порекомендовал Украине скорректировать законодательство для вступления в ЕС. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте блока.

«Недавнее назначение восьми новых членов Высшего совета юстиции Конгрессом судей позволяет этому ключевому органу судебного управления возобновить свою работу. ЕС решительно поддержал реформу Высшего совета юстиции Украины и надеется на продолжение этой позитивной тенденции», — сказано в публикации.

Отмечается, что Брюссель продолжит следить за согласованием реформы Конституционного суда Украины, чтобы гарантировать, что этот процесс осуществляется в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Ранее Politico назвало ошибку президента Украины Владимира Зеленского в области проведения судебной реформы. В декабре Верховная Рада приняла закон о реформе Конституционного суда, согласно которой предусмотрено создание консультативной группы из трех государственных чиновников и трех независимых экспертов с одинаковым количеством голосов при отборе судей. В статье указали, что такая инициатива стала большим шагом назад в области реформ.

В материале говорится, что при введении этого закона станет возможным политическое вмешательство при назначении судей.