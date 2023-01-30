Черышев рассказал об отношении к нему партнеров по итальянскому клубу

Черышев рассказал, что партнеры по итальянскому клубу относятся к нему без предвзятости

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев рассказал о взаимоотношениях с партнерами по итальянскому клубу. Об этом сообщает Sport24.

«Относятся ко мне безо всякой предвзятости. Бывают вопросы про Россию, но мне сложно ответить на них компетентно, ведь я практически всю жизнь прожил в Испании и бываю на родине только в отпуске», — заявил Черышев. Игрок также отметил, что не вступает в полемику.

О переходе Черышева в «Венецию» стало известно 31 августа прошлого года. Соглашение с клубом заключено по схеме «2 плюс 1». Ранее футболист выступал за испанские «Валенсию», «Севилью», «Реал» и «Вильярреал».

Черышев провел 33 матча в составе сборной России. В активе 32-летнего полузащитника 12 голов.