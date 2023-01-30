ЕС признал неспособность помешать торговле России и Африки

Глава евродипломатии Боррель признал неспособность помешать торговле России и Африки

Евросоюз неспособен помешать торговле России со странами Африки. Об этом сообщил верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

«Если они хотят торговать с Россией, что я могу сделать? Я не могу запретить им это делать», — признал глава евродипломатии.

Ранее Боррель призвал власти Южно-Африканской Республики использовать свои отношения с Россией для прекращения конфликта на Украине.

До этого глава дипломатии ЕС заявил, что Москва мешает странам Африки получить украинскую сельхозпродукцию в рамках зерновой сделки. «В более широком смысле, африканские общества продолжают страдать от того, что Россия использует экспорт продовольствия и удобрений как оружие», — сказал он.