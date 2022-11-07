ЕС обвинил Россию в использовании удобрений как оружия

Глава дипломатии ЕС Боррель обвинил Россию в использовании удобрений как оружия

Москва мешает странам Африки получить украинскую сельхозпродукцию в рамках зерновой сделки. В этом обвинил Россию глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель. Его слова приводит Европейская служба внешних связей (EEAS).

«В более широком смысле, африканские общества продолжают страдать от того, что Россия использует экспорт продовольствия и удобрений как оружие», — заявил он.

По его словам, Евросоюз не может позволить себе терять позиции, поэтому объединение будет продолжать работать с нашими африканскими партнерами над созданием устойчивых и стабильных агропродовольственных и энергетических систем. Кроме того, глава евродипломатии пообещал помочь Африке со смягчением последствий изменения климата и борьбой с дезинформацией.

Ранее ООН пообещала Москве снять ограничения на вывоз российского зерна в соответствии с зерновой сделкой. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также подчеркнул, что для ООН имеет смысл выполнить обязательства до конца действия соглашения, то есть 18 ноября.